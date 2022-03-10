В Минобороны Китая заявили, что не будут терпеть независимости Тайваня

redactor 2022-03-10T06:24:55+0300 01.01.1970 Китай неуклонно придерживается направления на мирное воссоединение с Тайванем, однако никогда не будет терпеть его «независимости», отметил официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь.
redactor 2022-03-10T06:24:55+0300 01.01.1970 Китай неуклонно придерживается направления на мирное воссоединение с Тайванем, однако никогда не будет терпеть его «независимости», отметил официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь.
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