Врач назвала 3 причины, по которым в молодом возрасте появляются проблемы с сердцем

Фаина Лобжанидзе рассказала, как низкие зарплаты и злые родители влияют на здоровье человекаКардиолог Фаина Лобжанидзе в беседе с "Комсомольской правдой" отметила, что проблемы с сердцем нередко появляются у тех, кому даже не исполнилось 50 лет.
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