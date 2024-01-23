Врач назвала 3 причины, по которым в молодом возрасте появляются проблемы с сердцем

Фаина Лобжанидзе рассказала, как низкие зарплаты и злые родители влияют на здоровье человекаКардиолог Фаина Лобжанидзе в беседе с "Комсомольской правдой" отметила, что проблемы с сердцем нередко появляются у тех, кому даже не исполнилось 50 лет.