Челябинские мини-трактора строят укрепления на фронте в зоне СВО

Депутат заксобрания Челябинской области Валерий Филиппов и глава Еманжелинского района Евгений Светлов ознакомились с производством мини-тракторов, которые используются при строительстве укреплений в зоне СВО.
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