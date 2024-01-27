В Финляндии изучат возможность запрета на покупку недвижимости россиянами

Валерий Светлый

ПРОЩАЛЬНАЯ ЗДРАВИЦА. (на мотив песни "Олимпийский Мишка"- 1980) До свиданья, горячие финны! Здравствуй, русский веселый народ! Повернем к финнам русские спины, Лес и водку спасем без забот. Ведь без леса в сортирах скучнее, Без бумаги штаны не отмыть, Может финны и станут мрачнее, Глупость финскую надо ценить. Припев: Закрывают кордон Нам соседи-чухонцы, Это значит, пардон, Не видать финнам русского солнца. Это значит для них, Тупых и глухих, Не смотреть им в наши оконцы. Снова нам угрожает Европа НАТО лезет сквозь финский забор, Не советуем с грязною жопой Нарушать чистый русский простор. Европейские бабы-премьерши, Как и в Хельсинки, бредят войной, Полечить бы их сталинским СМЕРШем, Раз у них каждый лидер больной. Припев. В мире вновь разгораются войны, Позабыты уроки веков, Маннергейму в гробу очень больно За дебильность в ЕС вожаков. Все сучки под собой подрубая, Вся Европа свалиться спешит, От России себя сберегая, И Финляндия тем же грешит. Припев.