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В Финляндии изучат возможность запрета на покупку недвижимости россиянами

В Финляндии изучат возможность запрета на покупку недвижимости россиянами

В Финляндии изучат возможность запрета на покупку объектов недвижимости россиянами. Об этом рассказал интернет-ресурс Yle.

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Комментарии
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Валерий Светлый
ПРОЩАЛЬНАЯ ЗДРАВИЦА. (на мотив песни &quot;Олимпийский Мишка&quot;- 1980) До свиданья, горячие финны! Здравствуй, русский веселый народ! Повернем к финнам русские спины, Лес и водку спасем без забот. Ведь без леса в сортирах скучнее, Без бумаги штаны не отмыть, Может финны и станут мрачнее, Глупость финскую надо ценить. Припев: Закрывают кордон Нам соседи-чухонцы, Это значит, пардон, Не видать финнам русского солнца. Это значит для них, Тупых и глухих, Не смотреть им в наши оконцы. Снова нам угрожает Европа НАТО лезет сквозь финский забор, Не советуем с грязною жопой Нарушать чистый русский простор. Европейские бабы-премьерши, Как и в Хельсинки, бредят войной, Полечить бы их сталинским СМЕРШем, Раз у них каждый лидер больной. Припев. В мире вновь разгораются войны, Позабыты уроки веков, Маннергейму в гробу очень больно За дебильность в ЕС вожаков. Все сучки под собой подрубая, Вся Европа свалиться спешит, От России себя сберегая, И Финляндия тем же грешит. Припев.
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