Дайджест дня: кроссовер Hyundai Elexio, Stelvio второго поколения и другие события индустрии[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Китайское совместное предприятие Beijing Hyundai анонсировало новый электрический кроссовер под названием Hyundai Elexio и опубликовало фотографии закамуфлированных машин.
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