Научное беспокойство: загадочное поведение ядра Земли вызывает тревогу у ученых Ирэн ОрлонскаяУченые Пекинского университета обнаружили, что вращение твердого внутреннего ядра Земли недавно замедлилось практически полностью и существует вероятность его изменения на противоположное направление.