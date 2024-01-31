Научное беспокойство: загадочное поведение ядра Земли вызывает тревогу у ученых Ирэн ОрлонскаяУченые Пекинского университета обнаружили, что вращение твердого внутреннего ядра Земли недавно замедлилось практически полностью и существует вероятность его изменения на противоположное направление.
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