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Путин заявил о воюющих за Россию французах

Путин заявил о воюющих за Россию французах

МОСКВА, 30 апреля, ФедералПресс. Российский президент Владимир Путин сообщил, что на территории зоны специальной военной операции действуют иностранные добровольцы, разделяющие ценности российского общества.

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