Путин заявил о воюющих за Россию французах

МОСКВА, 30 апреля, ФедералПресс. Российский президент Владимир Путин сообщил, что на территории зоны специальной военной операции действуют иностранные добровольцы, разделяющие ценности российского общества.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии