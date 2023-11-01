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В Сети бурно отреагировали на пророчество Жириновского об Иване Урганте

В Сети бурно отреагировали на пророчество Жириновского об Иване Урганте

В Сети бурно отреагировали на пророчество Жириновского об Иване Урганте АнастасияНедавно внимание общественности привлекло утверждение уже ушедшего российского политика Владимира Жириновского относительно Ивана Урганта, ведущего популярной телепередачи «Вечерний Ургант».

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