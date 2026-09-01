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Тратит миллионы и молчит об отношениях с пасынком: тайны Дины Авериной

Тратит миллионы и молчит об отношениях с пасынком: тайны Дины Авериной

На льду они были идеальной парой — гимнастка и фигурист, чьи номера заставляли зрителей верить в сказку.

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