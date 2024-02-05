Мезенский округ модернизирует социальную инфраструктуру

Об активной работе по преобразованию школ, домов культуры, общественных пространств и других социальных объектов рассказал глава округа Валерий АвдеевЭто стало возможным благодаря поддержке областного правительства, а также в рамках нацпроектов и других федеральных программ.
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