🙏 Пасхальные богослужения и освящение куличей в Бахчисарае: Рассказываем, когда и где пройдут В храмах Бахчисарая проведут службы и освятят пасхальные куличи и крашенные яйца.
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🙏 Пасхальные богослужения и освящение куличей в Бахчисарае: Рассказываем, когда и где пройдут В храмах Бахчисарая проведут службы и освятят пасхальные куличи и крашенные яйца.