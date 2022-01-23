Ученый назвал необычный способ проникновения «Омикрона» в организм

Штамм коронавируса «Омикрон» может проникать в организм человека через глаза, с этим связано развитие конъюнктивита, сообщил 24 января основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.
Штамм коронавируса «Омикрон» может проникать в организм человека через глаза, с этим связано развитие конъюнктивита, сообщил 24 января основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.
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