Победа и Пасха – это об одном и том же. Колонка владыки Евгения для «Нового Дня»

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений написал колонку для «Нового Дня», в которой рассказывает о связи событий, приведших к Победе 80 лет назад и дне сегодняшнем, событиях, которые разворачиваются вокруг современной России.
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