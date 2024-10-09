Придя с работы пораньше, застал вечно больную и стонущую тещу за занятием аэробикой

Моя теща Лидия Семеновна всю жизнь прожила в деревне. И не просто прожила, а вкалывала там как проклятая.
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