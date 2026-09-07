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Газета.ру

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Mercedes пригрозил закрыть завод, если сотрудники не согласятся на переработки без оплаты

Mercedes пригрозил закрыть завод, если сотрудники не согласятся на переработки без оплаты

Конфликт между руководством Mercedes и производственным советом компании достиг критической точки. Как сообщает Wirtschaftswoche, автоконцерн пригрозил закрыть один из своих заводов в Германии, если рабочие не согласятся на план сокращения расходов на персонал.

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