В МВФ раскрыли причины роста ВВП в России

МВФ: рост ВВП в РФ связан с с увеличением зарплат и сильным частным потреблением Международный валютный фонд (МВФ) отмечает быстрый рост зарплат в России, сообщила директор по коммуникациям фонда Джули Козак на брифинге, опубликованном на официальном сайте организации.
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