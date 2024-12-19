В МВФ раскрыли причины роста ВВП в России

МВФ: рост ВВП в РФ связан с с увеличением зарплат и сильным частным потреблением Международный валютный фонд (МВФ) отмечает быстрый рост зарплат в России, сообщила директор по коммуникациям фонда Джули Козак на брифинге, опубликованном на официальном сайте организации.