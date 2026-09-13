В Волчанском котле бойцы ВСУ используют ворованную водку вместо болеутоляющего

У военнослужащих ВСУ, оказавшихся в Волчанском котле Харьковской области, нет медикаментов, в том числе болеутоляющих средств.
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