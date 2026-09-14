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Вернуть женщин в историю науки: как устроена выставка «Ученые дамы» в Музее Москвы

Вернуть женщин в историю науки: как устроена выставка «Ученые дамы» в Музее Москвы

3 сентября в Музее Москвы открылась выставка «Ученые дамы. Наука без разрешения» — часть одноименного проекта о женщинах, которые меняли науку, несмотря на запреты, предрассудки и отсутствие признания.

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