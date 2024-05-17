Камбоджа выдала россиянина, обвиняемого в хищениях при реставрации Соловецкого монастыря.

Фото: Лев Федосеев/ТАСС Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Гражданин России, обвиняемый в хищении почти 20 млн рублей бюджетных средств Министерства культуры РФ, депортирован из Камбоджи, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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