Армия России поразила металлургические и радиоэлектронные заводы Украины

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Российские войска нанесли удары по металлургическим, радиоэлектронным и военно-промышленным предприятиям киевского режима.
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