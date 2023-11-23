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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Российская велогонщица Яна Бурлакова получила нейтральный статус для соревнований под эгидой UCI

Бурлакова – трехкратный бронзовый призер чемпионата мира-2021 по трековым велогонкам.  В мае этого года Международный союз велосипедистов (UCI) разрешил участие российских спортсменов в международных стартах под своей эгидой, включая Кубок мира и чемпионаты мира, в нейтральном статусе.

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