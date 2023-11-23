Российская велогонщица Яна Бурлакова получила нейтральный статус для соревнований под эгидой UCI

Бурлакова – трехкратный бронзовый призер чемпионата мира-2021 по трековым велогонкам. В мае этого года Международный союз велосипедистов (UCI) разрешил участие российских спортсменов в международных стартах под своей эгидой, включая Кубок мира и чемпионаты мира, в нейтральном статусе.