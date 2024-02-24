Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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15 переписок, которые веселят не хуже стендапов

15 переписок, которые веселят не хуже стендапов

Любите посмеяться? Мы тоже. Но иногда для этого не нужно смотреть стендапы или комедии. Иногда достаточно написать другу, который славится своим остроумием и юмором, и тогда сама переписка с ним доставит вам удовольствие и веселье.

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