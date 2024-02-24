15 переписок, которые веселят не хуже стендапов

Любите посмеяться? Мы тоже. Но иногда для этого не нужно смотреть стендапы или комедии. Иногда достаточно написать другу, который славится своим остроумием и юмором, и тогда сама переписка с ним доставит вам удовольствие и веселье.
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