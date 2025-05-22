Володин призвал коммунистов защитить Сталина и покаяться

Vladimir Lioubimcev

Вот кто испоганил память Сталина, тот пусть и кается.!!! Хотя их уже и в живых нет. А из Хрущева коммунист, что из крысы кошка... Кто первый и проморгал Хрущева, так это сам Сталин!! А ХРУЩЕВ ОТОМСТИЛ СТАЛИНУ за уничтожение его старшего сына-предателя от первого брака. СЫН Хрущева был летчиком. Его самолет подбили и он выбросился на парашюте, был захвачен в план. И потом гитлеровцы склонили его к сотрудничеству и он стал выступать по радио и громкоговорителям на фронтах чтобы красноармейцы сдавались в плен. Говорил, кто он такой, как его зовут и чей он сын... А еще красовался на листовках с призывами о сдаче в плен... И ТОГДА СТАЛИН послал спецгруппу в тыл к гитлеровцам, чтобы те захватили предателя, переправили на советскую сторону и потом уже уничтожили его физически. Место, где его зароют, никому и никогда не называть. ЧТО И БЫЛО СДЕЛАНО!! ВОТ ИМЕННО ЗА ЭТО ХРУЩЕВ И ОТОМСТИЛ СТАЛИНУ, ОБОЛГАВ ЕГО!! ... Единственная вина коммунистов в том, что шло тотальное подчинение генсеку КПСС... Хотя впоследствии Хрущева и сняли с должности в октябре 1964 года. Помню, как жители Крыма были этому рады!!! Хрущева в Крыму ненавидели за то, что он присоединил Крым к УССР. Не хотели крымчане этого. Хотели быть только в составе РСФСР, т.е. России...