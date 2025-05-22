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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Володин призвал коммунистов защитить Сталина и покаяться

Володин призвал коммунистов защитить Сталина и покаяться

БлокнотРУ Спикера Госдумы вступился за "отца всех народов", чьи памятники были снесены при молчаливом попустительстве коммунистов, которые не защитили память "вождя".

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Комментарии
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Алексей Тан
А Улиц и площадей... тех вообще не счесть!..
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4 час.
Алексей Тан
..
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4 час.
Vladimir Lioubimcev
Вот кто испоганил память Сталина, тот пусть и кается.!!!   Хотя их уже и в живых нет. А из Хрущева коммунист, что из  крысы кошка... Кто первый и проморгал Хрущева, так это сам Сталин!!  А ХРУЩЕВ ОТОМСТИЛ СТАЛИНУ за уничтожение его старшего сына-предателя  от первого брака.  СЫН Хрущева был летчиком. Его самолет подбили и он выбросился на парашюте, был захвачен в план. И потом гитлеровцы склонили его к сотрудничеству и он стал выступать по радио и громкоговорителям на фронтах чтобы красноармейцы сдавались в плен. Говорил, кто он такой, как его зовут и чей он сын...   А еще красовался на листовках с призывами о сдаче в плен...  И ТОГДА СТАЛИН послал спецгруппу в тыл к гитлеровцам, чтобы те захватили предателя, переправили на советскую сторону и потом уже уничтожили его физически. Место, где его зароют, никому и никогда не называть. ЧТО И БЫЛО СДЕЛАНО!!   ВОТ ИМЕННО ЗА ЭТО ХРУЩЕВ И ОТОМСТИЛ СТАЛИНУ, ОБОЛГАВ ЕГО!!     ... Единственная вина коммунистов  в том, что шло тотальное подчинение генсеку КПСС...  Хотя впоследствии Хрущева и сняли с должности в октябре 1964 года. Помню, как жители Крыма были этому рады!!!  Хрущева в Крыму ненавидели за то, что он присоединил Крым к УССР. Не хотели крымчане этого. Хотели быть только в составе РСФСР, т.е. России...
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1 час.
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