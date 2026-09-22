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RT Russia

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Боец Жека рассказал о БПЛА с ИИ, которые используют российские военные

Боец Жека рассказал о БПЛА с ИИ, которые используют российские военные

Боец с позывным Жека рассказал военкору RT Владу Андрице о БПЛА с искусственным интеллектом, которые используют российские военные.

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