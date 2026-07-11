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Навроцкий сделал заявление об украинских националистах

Навроцкий сделал заявление об украинских националистах

Польша не забудет преступлений украинских националистов. Об этом говорится в заявлении президента республики Кароля Навроцкого, которое зачитал советник главы государства Дариуш Дудек, сообщает РИА Новости.

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