Навроцкий сделал заявление об украинских националистах

Польша не забудет преступлений украинских националистов. Об этом говорится в заявлении президента республики Кароля Навроцкого, которое зачитал советник главы государства Дариуш Дудек, сообщает РИА Новости.
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