Алтайский край поставил в 2023 году новый рекорд по сбору гречихи

На фоне богатого урожая цены на гречку в магазинах уже начали снижаться Алтайский край поставил новый рекорд по сбору гречихи: в закромах ее уже 840 000 тонн, не считая переходящих остатков, об этом amic.
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