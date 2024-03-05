Китайский народ обладает смелостью, мудростью и умением преодолевать любые трудности и препятствия -- доклад

Пекин, 5 марта /Синьхуа/ -- Под твердым руководством ЦК КПК, ядром которого является товарищ Си Цзиньпин, китайский народ обладает смелостью, мудростью и умением преодолевать любые трудности и препятствия, говорится в докладе о работе правительства, представленном во вторник на рассмотрение 2-й сессии ВСНП 14-го созыва.