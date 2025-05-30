Названы ожидания от финала президентских выборов во враждебной России стране

Второй тур президентских выборов в Польше может иметь далеко идущие последствия для ее места в Европе — либо закрепить за лимитрофной восточноевропейской страной с таким трудом завоеванное место за главным столом переговоров ЕС, либо возвестить о возвращении к более сложным временам.
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