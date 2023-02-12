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«Раздражает», – зрители недовольны поведением доктора Мясникова

«Раздражает», – зрители недовольны поведением доктора Мясникова

Россияне очень любят передачи про здоровье. Телезрителям нравится телепроект канала «О самом главном» и его ведущий Александр Мясников.

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