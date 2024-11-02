Daily Storm
MainНовостиВластьОбществоЭкономикаКультураЧтиво
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Daily Storm

646 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Еграшин
    И как же они с Украины-то долетели 🤔Три украинских др...
  • АЛЕКСАНДР Крымский
    Пидор продажный 100% взятку дало сраное цыганье. Эту мразь под суд и на 20 лет на каторгу в сибирь. Пусть этим делом ...Омбудсмен — о бес...
  • Чак
    Ещё один самый не заменимый.«Никто не застрах...

Вице-мэра Владивостока осудили на 7,5 года за взятку

Вице-мэра Владивостока осудили на 7,5 года за взятку

Также Ляйфер должен уплатить три миллиона штрафаПервореченский районный суд Владивостока приговорил заместителя главы администрации города Алексея Ляйфера к 7,5 года тюрьмы по делу о взятке и подстрекательстве к превышению должностных полномочий, сообщили в Следственном управлении Следственного комитета по Приморскому краю.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх