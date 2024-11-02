Вице-мэра Владивостока осудили на 7,5 года за взятку

Также Ляйфер должен уплатить три миллиона штрафаПервореченский районный суд Владивостока приговорил заместителя главы администрации города Алексея Ляйфера к 7,5 года тюрьмы по делу о взятке и подстрекательстве к превышению должностных полномочий, сообщили в Следственном управлении Следственного комитета по Приморскому краю.