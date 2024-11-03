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Немецкий эксперт оспорил версию о подрыве «Северных потоков»

Немецкий эксперт оспорил версию о подрыве «Северных потоков»

Немецкий эксперт по подводным работам оспорил версию о подрыве «Северных потоков» украинцами с яхты «Андромеда».

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