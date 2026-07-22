ДО СЛАВЯНСКА 8 КМ: КАК РОССИЯ ЛОМАЕТ ФРОНТ В ДОНБАССЕ - Звезда-Аналитика

ДО СЛАВЯНСКА 8 КМ: КАК РОССИЯ ЛОМАЕТ ФРОНТ В ДОНБАССЕ. И ПОЧЕМУ РОССИИ НЕ ВЫЖИТЬ БЕЗ СИЛЬНЫХ СПЕЦСЛУЖБ▪️ Почему освобождение Константиновки и Дружковки, а также выход на 8 км к Славянску и 5 км к Краматорску меняет стратегическую картину СВО▪️ Как новая тактика России — уничтожение локомотивов, заправок, портов — лишает Украину способности воевать, а не просто «обмениваться ударами»▪️ Почему атака на «Голубой поток» является прямым ударом по турецкой экономике, и как это связано с планами Британии втянуть Турцию в конфликт▪️ Как ФСБ удалось предотвратить 101 теракт, включая диверсии на объектах ОПК, и взломать смартфон экс-министра обороны Украины Фёдорова▪️ Почему Минюст РФ признал Либертарианскую партию России иноагентом.