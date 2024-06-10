Солдат ВСУ переплыл Днепр на плоту из бутылок, чтобы сдаться в плен

Военнослужащий ВСУ переплыл Днепр на плоту из пластиковых бутылок и сдался российским бойцам. Российская сторона готовила переход почти три месяца, передает РИА Новости со ссылкой на источники в российских силовых структурах.
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