Путин готов дать указание не наносить удары по Украине в день выборов

Президент России Владимир Путин будет готов дать указание не наносить удары по Украине в день выборов, если в Киеве действительно решат их провести.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Меня от него тош...
- Поросенок вниз го...
- Песков объяснил, ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым