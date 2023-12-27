СЕО WorkCoin: «Инновации Solana — это нечто из разряда научной фантастики»

Крипто-энтузиаст и гендиректор блокчейн-компании WorkCoin Фред Крюгер выразил свои предположения относительно всплеска интереса к криптопроекта Solana, утверждая, что это не более чем попытка отвлечь внимание криптосообщества от первопроходцев в мире криптовалют.
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