СЕО WorkCoin: «Инновации Solana — это нечто из разряда научной фантастики»

Крипто-энтузиаст и гендиректор блокчейн-компании WorkCoin Фред Крюгер выразил свои предположения относительно всплеска интереса к криптопроекта Solana, утверждая, что это не более чем попытка отвлечь внимание криптосообщества от первопроходцев в мире криптовалют.