Минтранс создал штаб для защиты судов в Азовском море

В Министерстве транспорта России сообщили о формировании оперативного штаба, деятельность которого будет направлена на организацию альтернативных маршрутов и перераспределение грузовых потоков в акватории Азовского моря.
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