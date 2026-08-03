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Царьград

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Минтранс создал штаб для защиты судов в Азовском море

Минтранс создал штаб для защиты судов в Азовском море

В Министерстве транспорта России сообщили о формировании оперативного штаба, деятельность которого будет направлена на организацию альтернативных маршрутов и перераспределение грузовых потоков в акватории Азовского моря.

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