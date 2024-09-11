Следственный комитет возбудил дело о теракте после схода вагонов поезда в Белгородской области. По данным Российской газеты, Поезда в Старый Оскол - Валуйки отменили из-за схода с рельсов локомотива и вагонов в регионе.
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