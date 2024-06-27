© РИА Новости / Сгенерировано ИИ В Эстонии нынче праздник, люди поздравляют друг друга лично и в социальных сетях, ибо благая весть пришла из города Брюсселя: Кая Каллас станет верховным представителем Евросоюза по иностранным делам.
США дали Урсуле фон дер Ляйен вторую голову
Комментарии
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Юрий Золотарев
Какое ШШАСТЬЕ, что этой гниды не будет в Эстонии!!
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8 час.
Геннадий Бережнов
Шайка подобралась что надо! Для ЕС это скорый конец всем надеждам на лучшее будущее. Это их выбор им и хлебать!
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29 мин.
Внук Суворова
100%
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13 мин.
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