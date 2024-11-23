Эксперт Караганов предложил покончить с Европой как с «источником всех бед»

Западным элитам выгоден конфликт на Украине, заявил политолог Сергей Караганов.«Прежде всего, война выгодна американцам – она позволяет им раскручивать ВПК, грабить Европу и наносить ущерб России – своему первостепенному, хотя и не главному сопернику», - сказал Караганов aif.