Эксперт Караганов предложил покончить с Европой как с «источником всех бед»

Западным элитам выгоден конфликт на Украине, заявил политолог Сергей Караганов.«Прежде всего, война выгодна американцам – она позволяет им раскручивать ВПК, грабить Европу и наносить ущерб России – своему первостепенному, хотя и не главному сопернику», - сказал Караганов aif.
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