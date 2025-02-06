Против уехавшей на Украину певицы Максаковой* завели второе уголовное дело

В отношении уехавшей на Украину оперной певицы Марии Максаковой* возбудили уголовное дело.Ещё одно уголовное дело возбудили против оперной певицы Марии Максаковой*, которая покинула Россию и уехала на Украину, сообщают РИА Новости.
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