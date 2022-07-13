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Артур Ирбе: «Латвия в СССР не имела своего флага, гимна, в значительной степени языка. Мы все еще боремся за свою идентичность»

Артур Ирбе прокомментировал запрет латвийским спортсменам и командам участвовать в турнирах в России и Беларуси.

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