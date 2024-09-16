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Более 16 тыс. куб. м бетона использовали при строительстве нового участка МСД

Более 16 тыс. куб. м бетона использовали при строительстве нового участка МСД

При строительстве объектов дорожной инфраструктуры на новом участке южной трассы Московского скоростного диаметра (МСД), который проходит от МКАД до трассы М2 «Крым», было использовано более 16 тысяч кубических метров бетона.

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