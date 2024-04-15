В Кимовске могут возродить сквер возле школы 

В Кимовске проводится рейтинговое голосование в рамках национального проекта "Жилье и городская среда", где жители выбирают, какие проекты благоустройства общественных пространств будут реализованы в 2025 году.
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