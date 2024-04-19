⛈ На выходных в Крыму ожидаются дожди и сильный ветер «Днём 20 апреля, в течение суток 21 апреля в Крыму ожидаются дожди, местами сильные, грозы.
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⛈ На выходных в Крыму ожидаются дожди и сильный ветер «Днём 20 апреля, в течение суток 21 апреля в Крыму ожидаются дожди, местами сильные, грозы.