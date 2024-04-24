Мэр Ялты попала под перекрестный огонь соседских войн

Чтобы разобраться в ситуации глава города выехала на место конфликта, надеясь примирить врагов. На улицах Екатерининская и Московская Янина Павленко распутывала скандалы, описав их так: «соседские войны, где одни не дают подключиться к коммуникациям других».
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