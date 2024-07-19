Названы регионы, жители которых покупают только отечественные авто

Автомобиль китайского производства выбрал в 2024 году каждый второй покупатель в России. Такими данными поделились в ВТБ на основе анализа статистики выданных автокредитов в первом полугодии текущего года.
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