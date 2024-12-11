Клан Байденов: самая коррумпированная семья

Не повезло Байдену с сыновьями. Старший умер от рака. Младший – пьяница, наркоман, лжесвидетель (при покупке револьвера написал, что не наркоман), развратник (в том числе с несовершеннолетними) и, что в Соединенных Государствах Америки страшнее всего, неплательщик налогов.