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Губернатор Красноярского края Усс заявил, что ничего не знает о местонахождении своего сына

Губернатор Красноярского края Усс заявил, что ничего не знает о местонахождении своего сына

Ранее СМИ сообщили о бегстве Артема Усса из-под домашнего ареста в ИталииГубернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что ему неизвестно о местонахождении его сына Артема, который, как сообщалось, скрылся из-под домашнего ареста в Италии.

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