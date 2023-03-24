Губернатор Красноярского края Усс заявил, что ничего не знает о местонахождении своего сына

Ранее СМИ сообщили о бегстве Артема Усса из-под домашнего ареста в ИталииГубернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что ему неизвестно о местонахождении его сына Артема, который, как сообщалось, скрылся из-под домашнего ареста в Италии.