Семен Демин

Втягивание НАТО в войну дело ожидаемое и предсказуемое. Это результат наших игр в договорняки. В первые дни СВО Зеленский убежал из Киева и спрятался. А сейчас? А сейчас он чувствует себя непобедимым героем, ездит по миру, принимает знатных гостей, обнимается с президентами и канцлерами, обстреливает аэродромы и военные заводы России. Даже часть ее территории захватил. Это и есть достижения СВО. Круто!