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Десятки колонн НАТО движутся в Польшу. Говорят, такого еще не было

Десятки колонн НАТО движутся в Польшу. Говорят, такого еще не было

Коллеги координатора николаевского подполья Сергея Лебедева присылают кадры большого перемещения военной техники из европейских стран в Польшу.

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Комментарии
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Владимир Елкин
Тихановская? Помним такую шалаву!
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15 час.
Юрий анин
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14 час.
Семен Демин
Втягивание НАТО в войну дело ожидаемое и предсказуемое. Это результат наших игр в договорняки. В первые дни СВО Зеленский убежал из Киева и спрятался. А сейчас?  А сейчас он чувствует себя непобедимым героем, ездит по миру, принимает знатных гостей, обнимается с президентами и канцлерами, обстреливает аэродромы и военные заводы России. Даже часть ее территории захватил. Это и есть достижения СВО. Круто!
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6 час.

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