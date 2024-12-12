Коллеги координатора николаевского подполья Сергея Лебедева присылают кадры большого перемещения военной техники из европейских стран в Польшу.
Десятки колонн НАТО движутся в Польшу. Говорят, такого еще не было
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Елкин
Тихановская? Помним такую шалаву!
Ответить
15 час.
Юрий анин
Ответить
14 час.
Семен Демин
Втягивание НАТО в войну дело ожидаемое и предсказуемое. Это результат наших игр в договорняки. В первые дни СВО Зеленский убежал из Киева и спрятался. А сейчас? А сейчас он чувствует себя непобедимым героем, ездит по миру, принимает знатных гостей, обнимается с президентами и канцлерами, обстреливает аэродромы и военные заводы России. Даже часть ее территории захватил. Это и есть достижения СВО. Круто!
Ответить
6 час.
Свежие комментарии