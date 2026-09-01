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Царьград

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ШОС выразил соболезнования Ирану в связи с гибелью Али Хаменеи

ШОС выразил соболезнования Ирану в связи с гибелью Али Хаменеи

Страны ШОС выразили соболезнования Ирану после смерти его Верховного лидера Сейеда Али Хаменеи. Декларация с соболезнованиями была опубликована на сайте Кремля, подчёркивая поддержку и сочувствие народам и правительству Ирана.

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